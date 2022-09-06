Верховная Рада обратилась к Евросоюзу с призывом прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а также ввести новый пакет жестких санкций.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, соответствующие постановления №7710 и №7733 поддержали 324 и 327 депутатов соответственно.

Украинские депутаты обращаются к институтам ЕС с призывом отменить действие уже выданных туристических виз россиянам и отменить существующее авиационное и наземное сообщение с Россией.

Европе предлагается ввести новый пакет санкций против РФ, включающий полное эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта, включая нефть, газ, уголь, золото, отключение всех российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, прекращение всех российских инвестиций в области энергетики в ЕС, в том числе в атомную энергетику, а также запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.

Отдельно предлагается ввести санкции против "Росатома" и всей российской атомной промышленности за ситуацию с Запорожской АЭС.

Также Рада призывает созвать специальный трибунал для привлечения России и ее союзников к ответственности за совершенные военные преступления.

Отметим, что в Евросоюзе могут принять решение о приостановке действия упрощенного визового режима с РФ уже 7 сентября.

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