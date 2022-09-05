Постоянные представители стран-членов Евросоюза могут принять решение о приостановлении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией в среду, 7 сентября.

Об этом говорится в предварительном проекте повестки дня комитета постпредов стран ЕС (COREPER) на 7 сентября, пишет UNN.

Одним из возможных пунктов повестки дня заседания COREPER для принятия числится "решение Совета Евросоюза о приостановке применения Соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией".

Напомним, 31 августа страны Евросоюза не смогли согласовать полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, но решили приостановить соглашение с Российской Федерацией об упрощенном визовом режиме. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, многие страны выступили против такой меры.

Ранее мы писали, что Брюссель может разрешить Восточной Европе самостоятельно регулировать въезд россиян в Евросоюз. Кроме того, главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам Евросоюза делать с уже выданными визами россиянам.

Также "Страна" сообщала, что в Кремле пообещали дать "симметричный или ассиметричный" ответ на визовый бойкот Евросоюза.