В воскресенье, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого собеседники обсудили выделение Украине следующего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего макрофинансового транша ЕС. Подчеркнул необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - написал Зеленский в своем Twitter.

По словам главы государства, в ходе разговора с президентом ЕК, он отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций:

"Скоординировали с президентом Еврокомиссии шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - подытожил Зеленский.

Как писала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что Украина осенью получит транш ЕС на сумму 5 миллиардов евро и немецкую систему ПВО.

Напомним, 20 июля постпреды стран ЕС утвердили 7-й пакет санкций против России с запретом на поставки золота из РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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