Кабмин одобрил санкции против дочерей президента России Владимира Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Телегам-канале.

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц.

Предложения предоставили органы власти по поручению вице-премьера Ирины Верещук.

В частности, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ и других компаний, а также должностных лиц нацбанков России и Беларуси. Попали под ограничения лица и фирмы, способствовавшие агрессии России против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции.

Напомним, санкции против дочерей Путина применили также США и Канаде.

Также Украина готовит 5-летние санкции в отношении школ и вузов на оккупированных территориях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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