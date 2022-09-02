В отношении преподавателей с подконтрольных России территорий, которые согласились работать в школах и ВУЗах по российской программе, Украина введёт специальные экономические санкции на 5 лет. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Под санкции попадают также образовательные учреждения, которые распространяют так называемые "образовательные стандарты" российских властей.

Всего под санкциями 81 физ и 53 юрлица.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, когда украинцам не грозит ответственность за паспорт РФ на оккупированных территориях.

По словам главы Минздрава, работа медиков в больницах на оккупированных территориях Украины не будет считаться коллаборационизмом.

Тем временем в Харькове чиновницу подозревают в пропаганде "русского мира", полиция проводит проверку.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.