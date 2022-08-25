Вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук заявила "Стране", что жителям временно оккупированных территорий Украины не грозит ответственность за получение российского паспорта, если при этом нет оснований подозревать их в коллаборационизме.

Она уточнила, что сам факт получения российского паспорта на оккупированной территории не влечет за собой какого-либо наказания. Уголовная ответственность предусмотрена только за коллаборационизм и сотрудничество с агрессором.

"Если это представитель органов местного самоуправления, госвласти, правоохранители или ГосЧС, Пенитенциарная служба - они подпадают под уголовную ответственность. Простые люди - нет. Но за факт наличия паспорта сам по себе ответственности нет. Есть ответственность за коллаборационизм и пособничество агрессору. В наших предложениях за получение паспорта будут наказываться публичные служащие и те, кто ими был по состоянию на начало войны, а также те, кто пропагандирует и принуждает к получению паспорта", - объяснила Ирина Верещук.

Вот какая ответственность предусмотрена:

за получение паспорта публичным служащим – от 10 до 15 лет с конфискацией;

за пропаганду необходимости получения паспорта – от 5 до 8 лет с конфискацией или без;

за принуждение к получению паспорта или создание условий, при которых нормальная жизнь без российского паспорта невозможна - от 8 до 12 лет с конфискацией или без.

Как писала "Страна", практически везде на оккупированных территориях украинцам выдают российские паспорта - в Харьковской области, Крыму и на Донбассе, где по упрощенной процедуре их получили полмиллиона человек.

Напомним, в поселке под Мелитополем украинские партизаны подорвали штаб оккупантов, готовивших "референдум" и выдававших российские паспорта украинцам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.