На оккупированной территории Харьковской области начинают принимать в гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщают российские издания.

Так, в захваченном Купянске сегодня, 20 августа, выдали первые десять российских паспортов.

Перед получением паспорта жители Харьковской области приносили присягу гражданина РФ.

Сейчас на территории региона, где проживают около 230 тысяч человек, открыто несколько пунктов приема документов на получение российского гражданства.

Напомним, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил "совет министров" захваченных частей Харьковской области.

Также "Страна" сообщала, что в июле первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко посетил два города Харьковской области – Купянск и Изюм.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".