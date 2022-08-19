Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил "совет министров" захваченных частей Харьковской области.

Сегодня Краснодарская дума приняла отставку Алексеенко. В пояснительной записке к проекту решения говорится, что вопрос увольнения Алексеенко рассматривается в связи с его переходом на другую работу. Уточняется, что заявление поступило от главы города лично. Алексеенко, по слухам, должен был отправиться управлять оккупированными районами то ли Херсонской, то ли Харьковской областей.

44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.

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Как писала "Страна", сегодня утром россияне нанесли удары по трем районам Харькова. В результате удара разрушены вуз, предприятие и дома, погибла женщина.

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