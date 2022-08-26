Львовский вуз - лидер рейтинга. Фото: Википедия

Львовские вузы и профессия юриста – лидеры нынешней вступительной кампании в вузы.

Такой вывод следует из рейтингов кампании-2022, опубликованных в Телеграм народным депутатом Юлией Гришиной.

Топ-5 вузов по количеству поданных заявлений на вступление:

  1. Львовская политехника
  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
  3. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
  4. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
  5. Национальный авиационный университет.

ТОП-10 самых популярных специальностей:

  • Право.
  • Компьютерные науки.
  • Филология.
  • Менеджмент.
  • Психология.
  • Инженерия программного обеспечения.
  • Медицина.
  • Педагогика.
  • Маркетинг.
  • Кибербезопасность.

Скриншот из Телеграм Юлии Гришиной

Ранее "Страна" писала, что Кабмин опубликовал инструкцию, как поступить в ВУЗ абитуриентам с оккупированных территорий.

Также мы сообщали, что правительство оплатит долги за обучение по контракту 13 тысяч украинских студентов. На это Министерству образования выделены 86,8 миллионов гривен.

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