Львовские вузы и профессия юриста – лидеры нынешней вступительной кампании в вузы.

Такой вывод следует из рейтингов кампании-2022, опубликованных в Телеграм народным депутатом Юлией Гришиной.

Топ-5 вузов по количеству поданных заявлений на вступление:

Львовская политехника Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Национальный авиационный университет.

ТОП-10 самых популярных специальностей:

Право.

Компьютерные науки.

Филология.

Менеджмент.

Психология.

Инженерия программного обеспечения.

Медицина.

Педагогика.

Маркетинг.

Кибербезопасность.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин опубликовал инструкцию, как поступить в ВУЗ абитуриентам с оккупированных территорий.

Также мы сообщали, что правительство оплатит долги за обучение по контракту 13 тысяч украинских студентов. На это Министерству образования выделены 86,8 миллионов гривен.