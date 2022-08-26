Первую пятерку вузов Украины по числу поданных заявлений на поступление возглавила Львовская политехника
Львовские вузы и профессия юриста – лидеры нынешней вступительной кампании в вузы.
Такой вывод следует из рейтингов кампании-2022, опубликованных в Телеграм народным депутатом Юлией Гришиной.
Топ-5 вузов по количеству поданных заявлений на вступление:
- Львовская политехника
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- Национальный авиационный университет.
ТОП-10 самых популярных специальностей:
- Право.
- Компьютерные науки.
- Филология.
- Менеджмент.
- Психология.
- Инженерия программного обеспечения.
- Медицина.
- Педагогика.
- Маркетинг.
- Кибербезопасность.
Ранее "Страна" писала, что Кабмин опубликовал инструкцию, как поступить в ВУЗ абитуриентам с оккупированных территорий.
Также мы сообщали, что правительство оплатит долги за обучение по контракту 13 тысяч украинских студентов. На это Министерству образования выделены 86,8 миллионов гривен.