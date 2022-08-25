Обучение в КНУ им.Шевченко в новом учебном году будет производиться по смешанной системе - в очной и удаленной форме. Об этом говорится в приказе ректора Владимира Бугрова.

Но в ряде структурных подразделений вуза предполагаются нюансы. В частности:

Занятия в физико-математическом лицее КНУ будут проходить очно, или заочно или в смешанной форме, по желанию родителей;

Обучение по предвысшему образованию в Оптико-механическом колледже будут проходить дистанционно (там нет укрытий);

Занятия в Колледже геологоразведовательных технологий будут проходить в смешанной форме;

Обучение иностранцев перед поступлением в вуз будет происходить на дистанционной основе;

Обучение в подготовительном отделении для украинцев также будет происходить дистанционно;

Обучение в Институте управления госохраны по специальности "Государственная безопасность" будет проходить очно, а по специальности "Нацбезопасность" - дистанционно;

Обучение в Военном институте будет проходить очно, а часть программ - в смешанной форме;

Обучение в Институте последипломного образования будет происходить дистанционно.

Ранее в МВД назвали регионы, наиболее и наименее готовые к офлайн-обучению.

Как сообщала "Страна", в Украине треть школ готовы к обучению оффлайн, но родители сами выберут форму обучения для детей.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательных бомбоубежищах в новых постройках Украины.