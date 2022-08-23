КНУ имени Шевченко засекретил, кто решил демонтировать мемориальную доску Булгакову

Киевский национальный университет имени Шевченко засекретил, кто принял решение о демонтаже мемориальной доски писателю Михаилу Булгакову.

Об этом со ссылкой на ответ университета пишут "Украинские новости".

В документе говорится, что данная информация не является публичной. На этом основании раскрывать ее в университете отказались.

Напомним, в августе в Киеве сняли мемориальную доску в честь Булгакова со здания бывшей Первой киевской гимназии (которая теперь является одним из корпусов КНУ имени Шевченко). Участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко рассказала, почему это произошло.

Ранее мы разбирались, почему "дерусификация" коснулась Михаила Булгакова.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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