Студентам КНУ имени Шевченко выплатят только треть июльской стипендии. Государство не дает денег
Студентам Киевского национального университета им. Шевченко выплатят только треть июльской стипендии.
Об этом сообщил ректор КНУ Владимир Бугров в телеграм-канале.
"Университет, к сожалению, получил от государства лишь часть средств, необходимых для выплаты студентам академических стипендий", - объяснил он.
По данным Бугрова, сегодня, 13 июля студенты смогут получить остаток стипендии за июнь и 29% выплаты за июль.
Остальное - после того, как на счет университета поступят бюджетные средства, добавил ректор.
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