Студентам Киевского национального университета им. Шевченко выплатят только треть июльской стипендии.

Об этом сообщил ректор КНУ Владимир Бугров в телеграм-канале.

"Университет, к сожалению, получил от государства лишь часть средств, необходимых для выплаты студентам академических стипендий", - объяснил он.

По данным Бугрова, сегодня, 13 июля студенты смогут получить остаток стипендии за июнь и 29% выплаты за июль.

Остальное - после того, как на счет университета поступят бюджетные средства, добавил ректор.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся в новом учебном году вернуть очное обучение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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