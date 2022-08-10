После вчерашнего заявления нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной о том, что из Украины не выпускают только тех украинских студентов заграничных ВУЗов, которые поступили после 24 февраля, читатели "Страны" сообщают, что это неправда.

"Мой сын поступил в зарубежный ВУЗ в прошлом году, июнь-июль оформлял разрешение на выезд в военкомате, мурыжили, но оформили, а теперь не выпускают неделю в Ужгороде. "Не хватает документов", - заявляют. Но каких - не указывают. И уже неделю все это тянется", - пишет житель Донецкой области Олег.

Также мы писали, что украинские студенты завалили Госпогранслужбу комментариями, что их не выпускают на учебу за границу. Они жалуются на существование негласного запрета на выезд, из-за которого они не могут покинуть страну для учебы. Хотя по закону о мобилизации они имеют на это право, на деле все оказывается не так просто.

С начала войны выезд за границу для студентов иностранных вузов стал большой проблемой. Многих студентов попросту не выпускали из страны. Но затем студентов очной формы обучения иностранных вузов включили в списки тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. То есть выезд им официально разрешен.

После этого появились схемы, когда украинские мужчины выезжали в Европу под видом студентов иностранных вузов.