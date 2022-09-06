Россия готовит ассиметричный ответ на решение Евросоюза отменить ужесточить выдачу виз. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит МИД проработать отмену виз для иностранных туристов, не основываясь на взаимности.

Об этом пишут российские СМИ.

"Я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать, когда нам это на пользу... Надо быть погибче", - сказал Путин.

"Судя по всему это означает, что РФ намерена отменить визы для европейцев. Это неожиданный, но, с точки зрения Москвы, логичный ход. С одной стороны - обеспечивается приток туристов (например, поездки за более дешевым бензином из соседних стран ЕС). С другой - появляется возможность заработать имиджевые очки в глазах обычных европейцев", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией должно заработать уже с понедельника, 12 сентября, на это рассчитывает Еврокомиссия. В ЕК заявили, что сейчас у россиян на руках до 1 млн шенгенских виз, они могут быть пересмотрены.

Как писала "Страна", Рада поддержала обращение к ЕС с призывом прекратить выдачу виз россиянам и усилить санкции против РФ. Украинские депутаты обращаются к институтам ЕС с призывом отменить действие уже выданных туристических виз россиянам и отменить существующее авиационное и наземное сообщение с Россией.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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