Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ после того, как соответствующее решение утвердила Еврокомиссия.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз", - сообщили в Совете ЕС.

Ожидается, что решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября.

Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили, что не будут пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами.

Как писала "Страна", Рада поддержала обращение к ЕС с призывом прекратить выдачу виз россиянам и усилить санкции против РФ. Украинские депутаты обращаются к институтам ЕС с призывом отменить действие уже выданных туристических виз россиянам и отменить существующее авиационное и наземное сообщение с Россией.

Ранее в США заявили, что не будут вводить визовые ограничения против всех россиян, потому что "не их нужно винить".