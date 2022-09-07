Литва, Латвия и Эстония "достигли принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью.

Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс, пишет Reuters.

По этому соглашению, обладатели шенгенских виз из РФ и Беларуси не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран.

Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.

Напомним, в конце августа Польша и страны Балтии объявили такие меры в совместном заявлении министров иностранных дел четырех стран. Поляки и прибалты были намерены запретить на национальном уровне выдачу виз гражданам РФ, а также пересечение своей границы с визами других стран Европейского союза до тех пор, пока соответствующие меры не будут приняты на уровне ЕС.

О намерении уменьшить квоту на количество выданных россиянам туристических виз также заявляли в Финляндии. С сентября страна будет еженедельно принимать только около 100 заявлений на выдачу туристических виз от граждан РФ.

По словам главы МИД Финляндии, такое решение было принято, поскольку страна не хочет служить транзитной страной для россиян, направляющихся в другие европейские государства.

Также мы писали о том, что в ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, но приостановят соглашение об упрощенном режиме.