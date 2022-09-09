Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Въезд по ним будет доступен только журналистам и для поездок по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Об этом 9 сентября заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — заявила Йоханссон на пресс-конференции.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвердил решение о полной приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз.

Ожидается, что решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября.

Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов, не основываясь на взаимности.

А вот в США заявили, что не будут вводить визовые ограничения против всех россиян, потому что "не их нужно винить". Заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян - это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить", - заявил он.