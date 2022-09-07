МИД Финляндии заявляет, что страна не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Об этом пишут российские СМИ.

Глава МИД республики Пекка Хаависто сообщил, что страна уже очень сократила количество туристических виз, которые выдают россиянам, однако полного запрета на пересечение границы не будут вводить, пока не появится официальный документ от ЕС.

Напомним, сегодня Литва, Латвия и Эстония достигли соглашения об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью.

Ранее мы писали, что решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией должно заработать уже с понедельника, 12 сентября, на это рассчитывает Еврокомиссия. В ЕК заявили, что сейчас у россиян на руках до 1 млн шенгенских виз, они могут быть пересмотрены.

Также сообщалось, что Рада поддержала обращение к ЕС с призывом прекратить выдачу виз россиянам и усилить санкции против РФ. Украинские депутаты обращаются к институтам ЕС с призывом отменить действие уже выданных туристических виз россиянам и отменить существующее авиационное и наземное сообщение с Россией.

Вместе с тем, Путин собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов.