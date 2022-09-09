Появилось более подробное заявление МИД РФ о том, будут ли вводить визы для украинцев.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в этом вопросе Москва собирается "делать шаги, исходя из собственных интересов", при этом "не обязательно все должно быть сделано зеркально", пишут российские СМИ.

"Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим. Поэтому это в практике встречается, и президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит", - заявил он.

В МИД РФ также заявили, что не хотят усложнять жизнь украинцам, которые хотят уехать в РФ из зоны боевых действий или Украины в целом.

Для этих людей получить визу было бы сложно, особенно учитывая отсутствие посольства РФ в Киеве, заявил Руденко.

Напомним, что Украина с 1 июля ввела визовый режим для россиян.

А Путин заявил, что собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов в ответ на решение Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.