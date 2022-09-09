Российская Федерация не намерена зеркально отвечать на введение Украиной визового режима для граждан России, который действует с 1 июля.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, в пятницу, 10 сентября.

"Москва не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев", - сказала она.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что РФ в вопросе введения виз для украинцев собирается "делать шаги, исходя из собственных интересов". Вместе с тем, он сказал, что в МИД РФ не хотят усложнять жизнь украинцам, которые хотят уехать в РФ из зоны боевых действий или Украины в целом.

Также сообщалось, что российские СМИ писали о том, что в России рассматривают вопрос о введении виз для граждан Украины. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко говорил, что граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.

Кроме того, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов в ответ на решение Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.