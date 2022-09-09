В МИД РФ заявили, что Москва не планирует отвечать зеркально на введение Украиной виз для россиян
Российская Федерация не намерена зеркально отвечать на введение Украиной визового режима для граждан России, который действует с 1 июля.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, в пятницу, 10 сентября.
"Москва не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев", - сказала она.
Напомним, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что РФ в вопросе введения виз для украинцев собирается "делать шаги, исходя из собственных интересов". Вместе с тем, он сказал, что в МИД РФ не хотят усложнять жизнь украинцам, которые хотят уехать в РФ из зоны боевых действий или Украины в целом.
Также сообщалось, что российские СМИ писали о том, что в России рассматривают вопрос о введении виз для граждан Украины. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко говорил, что граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.
Кроме того, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов в ответ на решение Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.