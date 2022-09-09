Запрет на въезд всем 144 миллионам россиян был бы "перегибанием палки". Так глава МИД Австрии Александр Шалленберг прокомментировал отсутствие единства в ЕС по вопросу виз для россиян в интервью Wiener Zeitung.

"Применительно к осени решающими являются два момента: во-первых, единство - мы уже полгода невероятно сплочены, реагируя быстро и решительно и удивляя этим Владимира Путина... Не менее важно использовать чувство меры и не перегибать палку. Чем был бы полный запрет въезда для всех 144 миллионов россиян. Тем более Австрия с ее историей должна уметь различать Путина и его прихвостней и Россию и россиян. География не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры", - заявил Шалленберг.

Он считает, что отмена упрощенного визового режима с Россией продемонстрировала, что Евросоюз умеет находить общую позицию, и что дискуссии в таких вопросах - норма. Но заявил, что такие дебаты "лучше проводить за закрытыми дверьми".

"За нами наблюдают, мы не хотим, чтобы создавалось впечатление несогласия", - сказал он.

Ранее Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России. При этом он заявил, что санкции ЕС в отношении ряда россиян останутся неизменными.

Как писала "Страна", Австрия выступила против полного визового бойкота россиян, но готова к компромиссам.

Также мы писали, что в США заявили, что не будут вводить визовые ограничения против всех россиян, потому что "не их нужно винить".

Тем временем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".