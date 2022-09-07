Австрия заморозит цены на электроэнергию с декабря 2022-го по июнь 2024 года.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что план австрийского правительства предусматривает замораживание тарифа на электричество при потреблении не более 2900 кВтч.

"За потребление свыше 2900 кВтч необходимо платить рыночную цену. Это также стимулирует экономить электроэнергию", — заявил канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, ограничение цен поможет 80 процентам потребителей.

Ожидается, что замораживание цен на электроэнергию вступит в силу с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года и должно сократить расходы домохозяйства в среднем на 500 евро в год.

Напомним, сегодня стало известно, что Чехия предложила снять с рассмотрения Совета ЕС вопрос об ограничении цен на российский газ.