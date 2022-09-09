Глава МИД Австрии Александер Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России. При этом он заявил, что санкции ЕС в отношении ряда россиян останутся неизменными.

Об этом он сказал в интервью газете Wiener Zeitung.

"Санкции – гибкое средство, но до этого нам ещё далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернёмся к тому моменту, когда дипломатия вернется", – сказал Шалленберг.

Говоря об ограничениях, министр отметил, что Евросоюз един в этом вопросе, ни с кого из попавших в чёрные списки граждан РФ не будут сняты ограничения. Шалленберг также заявил, что Вена могла бы стать местом встречи для переговорщиков.

Ранее с предложениями устроить переговоры на своей территории выступал президент Турции.

Как писала "Страна", Австрия выступила против полного визового бойкота россиян, но готова к компромиссам.

При этом в ЕС больше не думают о санкциях против РФ. "Аппетит ослаб. С каждым пакетом становилось все труднее", - сказал высокопоставленный дипломат из страны ЕС.

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