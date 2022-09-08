Украина хочет новых санкций против России, но европейские дипломаты и официальные лица не хотят говорить о новых ограничениях из-за Венгрии, которая затормозила последний пакет антироссийских санкций. Брюссель не может помочь в решении этого вопроса.

Об этом пишет Politico.

На этой неделе Будапешт выступил против продления санкций блока в отношении российских олигархов, призвав исключить из списка трех бизнесменов.

Страны ЕС в конце концов уговорили Будапешт снять его требования, но угрозы продемонстрировали, что лидер Венгрии Виктор Орбан не боится использовать любые имеющиеся в его распоряжении инструменты - в данном случае автоматическую техническую процедуру - для политического воздействия, пишет издание.

В первые несколько месяцев после российского вторжения 24 февраля европейские дипломаты и официальные лица лихорадочно работали над тем, чтобы ввести санкции в отношении окружения Путина.

Но теперь, как сказал один высокопоставленный чиновник в одной из стран ЕС, блок просто больше не думает о санкциях.

"Аппетит ослаб", - сказал высокопоставленный дипломат из страны ЕС. "С каждым пакетом становилось все труднее", - добавил он.

Как писала "Страна", Верховная Рада поддержала обращение к ЕС с призывом прекратить выдачу виз россиянам и усилить санкции против РФ.

Впрочем, ранее в Евросоюзе лишь приняли решение о приостановке действия упрощенного визового режима с РФ, а не о полном запрете на выдачу виз россиянам. Указ ЕС должен вступить в силу 12 сентября.

Некоторые страны начали вводить более строгие ограничения самостоятельно. Так, Эстония, Латвия, Литва и Польша до 19 сентября введут запрет на въезд россиян в свои страны. Фактически это значит, что въезд почти всем россиянам будет запрещен. "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады!" - обратился к гражданам РФ министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.