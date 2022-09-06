Венгрия угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против России, требуя исключить из списка тех, на кого они распространяются, троих российских олигархов.

Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Источники на условиях анонимности рассказали, что Венгрия добивается отмены персональных санкций против олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Санкции должны продлеваться каждые полгода, поэтому вопрос будет рассматриваться 7 сентября, а согласовать санкции должны единогласным решением до 15 сентября.

Также Венгрия добивается исключений из санкций в отношении российских банков для гуманитарных организаций.

Сейчас в списке подсанкционных лиц 1217 физических и 108 юридических лиц.

В ЕС считают, что Венгрия таким образом добивается утверждения "ковидного" пакета субсидий от ЕС, который задерживается.

Отметим, что, по данным опроса, более 80% венгров не поддерживают санкции против РФ, закрытие въезда россиянам и поставки оружия Киеву.

Также ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не планирует вводить какие-либо ограничения на выдачу виз россиянам.