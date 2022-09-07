Попавший в прошлом году под санкции СНБО бизнесмен Сеяр Куршутов, который часто пишет о коррупции на таможне, заявил, что по всем участникам санкционных списков началась череда обысков, а по его супруге Катерине Любчик дана команда лишить ее вида на жительство в Украине.

"Начинаются "секретные обыски". Организаторы данного процесса двое новоназначенных временных начальника Главка Д СБУ Шворак и Кравчук и несколько подленько примкнувших к ним бойчуков, пытающихся усидеть на двух стульях", - сообщил Куршутов на своей странице в Facebook.

По его утверждению, задача, поставленная сотрудникам службы - подкинуть оружие или наркотики.

Ранее Сеяр Куршутов сообщил, что муж и брат депутата "Слуги народа" Елены Шуляк выехали из Украины после вторжения РФ и вывезли с собой шубы и иконы.

Также он опубликовал коррупционные расценки на таможне во Львовской области.

Ранее бизнесмен попал в список "контрабандистов" СНБО.

По его словам, в санкционный список его включил близкий к президенту Андрей Ермак, глава Офиса президента.

"Причина - сведение личных счетов и комплекс неполноценности на почве неудач в личной жизни", - заявил Куршутов в интервью "Стране".