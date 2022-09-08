Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства "контрабандистов" из санкционного списка СНБО, у которых также есть российские и румынские документы.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

"Я неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут", - заявил Зеленский.

Также будут отстранены чиновники таможни, которые помогали контрабандистам.

Имена подсанкционных лиц не сообщаются.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла, что 3 "контрабандиста" из санкционного списка СНБО имеют российское гражданство, а один человек - румынское.

Напомним, ранее сообщалось, что за время войны Зеленский своими указами лишил гражданства 10 украинцев. При этом ГМС фамилии этих людей не называет из-за норм закона о защите персональных данных.

Тем временем правозащитные организации осудили Зеленского за лишение гражданства главы штаба теробороны Днепра Геннадия Корбана, у которого забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.