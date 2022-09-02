Президент Украины Владимир Зеленский с 1 марта по 31 июля своими указами лишил гражданства Украины пятерых взрослых и пятерых детей. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на информационный запрос "Украинских новостей".

"Сообщаем, что с 01.03.2022 по 31.07.2022: 5 лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; 5 детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода", – говорится в ответе.

При этом ГМС фамилии этих людей не называет из-за норм закона о защите персональных данных.

В миграционной службе напоминают, что законодательством определены основания для прекращения гражданства Украины. Так, гражданство Украины прекращается:

в результате выхода из гражданства Украины;

вследствие утраты гражданства Украины;

по основаниям, предусмотренным международными договорами.

Термин "прекращение гражданства Украины" употребляется в общем смысле.

Решение о прекращении лицом гражданства Украины принимается президентом Украины путем издания соответствующих указов.

Как писала "Страна", с начала войны украинское гражданство получили 240 граждан России.

Тем временем правозащитные организации осудили Зеленского за лишение гражданства главы штаба теробороны Днепра Геннадия Корбана, у которого забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.

"Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.

Из-за изъятия у него украинского паспорта Корбан обратился к Зеленскому и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.

Напомним также, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему угрожали забрать у него гражданство из-за поддержки Корбана.