С начала войны в Украине 240 граждан России получили украинские паспорта.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос агентства "Украинские новости".

Причем среди 240 этих россиян 150 человек получили украинское гражданство, так как родились на территории Украины.

Ранее СМИ сообщили, что российский олигарх Михаил Фридман, родившийся во Львове и попавший под западные санкции, консультируется с властями Украины относительно возможности получения украинского гражданства и перерегистрации в стране основных активов.

Однако компания "Альфа-Групп" Фридмана опровергла новость о том, что ее владелец хочет получить украинское гражданство.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.