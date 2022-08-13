Харьковская правозащитная группа и другие правозащитные организации Украины осудили действия президента Владимира Зеленского за практику лишения гражданства страны, которую сам президент назвал регулярной.

Авторы текста, опубликованного на сайте ХПГ, считают, что таким образом Зеленский "разбирается с оппонентами", используя методы, которые "противоречат Конституции Украины и имели место в Советском Союзе".

Отталкиваясь от факта лишения гражданства главы штаба теробороны Днепра Геннадия Корбана, правозащитники пишут: "Уместно напомнить, что лишение гражданства в качестве меры уголовно-политической репрессии было закреплено в "Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик" 1924 г., санкция в формулировке "объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда". Эта норма оставалась в силе до конца 1958 г. Горько осознавать, что президент Владимир Зеленский, мужественно руководящий нашей борьбой за свободу и независимость, прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов".

В заявлении говорится, что 25-я статья Конституции Украины в императивной форме запрещает лишать гражданства в принудительном порядке.

Как писала "Страна", президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию о возвращении гражданства главе штаба теробороны Днепра Геннадию Корбану. В тексте петиции говорится, что указ "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии". За сутки петиция набрала почти 5 тысяч подписей.

Как писала "Страна", ранее Корбан назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства. Наиболее вероятной причиной Корбан считает "системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином". По его словам, вместе с войной на города легла серьезная нагрузка по обеспечению армии, при том, что правительство в этом практически не помогало.

"Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.

Как писала "Страна", у Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.

В Госпогранслужбе не смогли разъяснить "Стране" ситуацию с паспортом Корбана, коорый у главы штаба теробороны Днепра изъяли.

Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.