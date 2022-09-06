Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лишать гражданства тех, кто покинул родину и живёт за границей из-за политических причин (политэмигрантов). Он заявил, что уехавшие из республики "не достойны белорусского гражданства".

Об сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" во вторник, 6 сентября.

"Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?", - заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси считает, что нужно обсудить требования к белорусам "получившим карту поляка и иные подобные документы".

"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минске огласили приговор по делу о "попытке переворота с целью свержения и убийства президента Беларуси Александра Лукашенко", о раскрытии которого российские и белорусские спецслужбы объявили в прошлом году.

Также мы писали, что Лукашенко призвал строить "народное ополчение" в каждом селе страны.