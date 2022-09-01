Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 1 сентября, во время открытого урока во Дворце республики в Минске показал "первый белорусский компьютер".

Ноутбук, по его словам, был создан на белорусском заводе "Горизонт" преимущественно из иностранных комплектующих.

"Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - сказал он.

Ранее мы публиковали видео, как собака Александра Лукашенко прогулялась по столу во время его обеда с аграриями. Никто замечаний Лукашенко делать не стал и собаку со стола не прогнал.

Также мы писали о том, что Лукашенко заявил о готовности белорусских военных самолетов Су-24 нанести ядерный удар.

Кроме того, Лукашенко назвал руководство Украины "нациками", которые "курят и нюхают, а потом вякают с экрана телевизора".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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