Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал руководство Украины "нациками", которые "курят, нюхают, пьют и потом вякают с экранов телевизоров".

Его слова приводит Белта.

"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные - западенцы, как их называют. Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ (с Днем Независимости - Ред.)", - заявил Лукашенко.

Дальше он рассказал о том, как "всегда восхищался Украиной", и что него самого есть украинские корни.

Напомним, что Лукашенко в поздравлении с Днем независимости пожелал украинцам "мирного неба".

А вскоре после угроз в адрес Лукашенко в Беларуси завели уголовное дело на нардепа Алексея Гончаренко.

Напомним, Россия использует территорию Беларуси для передвижения войск во время вторжения в Украину и запускает с территории союзного государства ракеты.

А накануне Лукашенко даже заявил о готовности белорусских военных самолетов Су-24 нанести ядерный удар.

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