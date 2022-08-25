Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Как отметили в генпрокуратуре, Гончаренко инкриминируют угрозу насилием в отношении Александра Лукашенко. По данным прокуратуры, украинский нардеп разместил в соцсетях публикацию, в которой содержалась угроза в отношении белорусского президента.

Сам Гончаренко заявил в своем Телеграм-канале, что не считает Лукашенко президентом, а угроз в адрес лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которую он считает президентом, он не публиковал.

Ранее "Страна" сообщала, что власти города Днепр заменили государственный флаг Беларуси, который вместе с флагами других стран был установлен возле городского совета, на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. В результате на мэра города Бориса Филатова в Минске завели уголовное дело.

Между тем Александр Лукашенко на фоне слухов о нападении Беларуси на Украину заявил, что его страна не будет этого делать.