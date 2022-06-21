Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий отреагировал на возбуждение против него уголовного дела. Он заявил, что удивлен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Узнал из СМИ, что якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения - "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю, как какое-то полное недоразумение. Я искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину. Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины - преступлением!" - написал Черновецкий.

За что именно было возбуждено дело против Черновецкого, можно прочитать в отдельном материале.

Отметим, что у семьи Черновецкого до сих пор сохраняется крупный бизнес в Киеве, связанный с застройкой. Леонид Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 годы.

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