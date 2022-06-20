Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозрение Черновецкому выдвигается в связи с тем, что 25 февраля на своей странице в Facebook он разместил публикацию "о возможности и даже необходимости признания" "ДНР" и "ЛНР".

25 февраля Черновецкий оставил комментарии в соцсети, в которых писал, что сейчас идут "удары по военным группировкам, что пытались силой захватить Луганск и Донецк". И что это "всего лишь демонстрация силы" и что когда "признают границы - тут же все закончится". Он написал, что Украина должна была признать т.н. "ЛДНР" еще 8 лет назад.

А также призвал не брать в руки оружие, отключить новости и что "все закончится на границе с непризнанными республиками". Вот эти комментарии.

Леонид Черновецкий был мэром Киева с 200 по 2012 годы.

Напомним, что ранее Черновецкий подавал иск к Кабмину с требованием признать русский язык вторым государственным в Украине, но ОАСК вернул иск. Одна из причин была в том, что заявление было составлено не на государственном языке Украины.