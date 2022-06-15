Директору вещания российского канала Russia Today Антону Красовскому в Украине объявили подозрение за публичные призывы к геноциду украинского народа.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, директор вещания телеканала RT на протяжении января-апреля 2022 года публично призывал к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

"Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Телеграм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия", - сказано в посте.

Имя журналиста в сообщении Офиса не названо, но должность директора вещания телеканала RT в последние месяцы занимал именно Антон Красовский.

Ранее "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора выписал подозрения и повестки Шойгу, Нарышкину, Бортникову и другим чиновникам РФ.

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