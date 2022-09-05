От 2,5 до 11 лет тюрьмы. В Беларуси вынесли приговоры обвиняемым в попытке переворота и покушения на Лукашенко
В Минске оглашен приговор по делу о "попытке переворота с целью свержения и убийства президента Беларуси Александра Лукашенко", о раскрытии которого российские и белорусские спецслужбы объявили в прошлом году.
Обвиняемыми по делу проходили лидер партии БНФ Григорий Костусев, политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.
Суд признал всех фигурантов виновными и вынес следующие приговоры:
- Юрий Зенкович - 11 лет;
- Александр Федута - 10 лет;
- Григорий Костусев - 10 лет;
- Ольга Голубович - 2,5 года;
- Денис Кравчук - 2,5 года.
Напомним, российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.
После этого в апреле прошлого года в КГБ Беларуси заявили, что адвокат Юрий Зенкович, который подозревался в подготовке покушения на президента Александра Лукашенко, имеет американское гражданство и связан со спецслужбами США.
При этом США отрицали свою причастность к заговору против президента Беларуси.
Также мы писали, что белорусская оппозиция назвала информацию о перевороте в стране провокацией двух спецслужб.