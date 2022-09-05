В Минске оглашен приговор по делу о "попытке переворота с целью свержения и убийства президента Беларуси Александра Лукашенко", о раскрытии которого российские и белорусские спецслужбы объявили в прошлом году.

Обвиняемыми по делу проходили лидер партии БНФ Григорий Костусев, политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.

Суд признал всех фигурантов виновными и вынес следующие приговоры:

Юрий Зенкович - 11 лет;

Александр Федута - 10 лет;

Григорий Костусев - 10 лет;

Ольга Голубович - 2,5 года;

Денис Кравчук - 2,5 года.

Напомним, российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

После этого в апреле прошлого года в КГБ Беларуси заявили, что адвокат Юрий Зенкович, который подозревался в подготовке покушения на президента Александра Лукашенко, имеет американское гражданство и связан со спецслужбами США.

При этом США отрицали свою причастность к заговору против президента Беларуси.

Также мы писали, что белорусская оппозиция назвала информацию о перевороте в стране провокацией двух спецслужб.