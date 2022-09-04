Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе может рассмотреть два законопроекта по поводу урегулирования вопроса двойного гражданства в Украине (№6368-д и №6369-д).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д… Учитывая тематику и особенно недавнее лишение гражданства двух депутатов Рады, дискуссия будет горячей", – написал он в своем в телеграм-канале.

Железняк напомнил, что законопроект 6368-д существенно дополняет перечень оснований для потери и обретения гражданства Украины, который предусматривает определенную либерализацию института двойного/множественного гражданства.

Проект закона также усиливает механизм лишения гражданства. В частности, документ предусматривает, что основаниями для потери гражданства Украины является добровольное обретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта.

Законопроект №6369-д, по словам парламентария, заключается во введении для претендентов на выполнение функции государства (руководящие должности стратегических предприятий и публичной службы, в том числе госслужбы) обязательного декларирования иностранного гражданства. Он также предусматривает порядок увольнения таких лиц при выявлении "незадекларированного" гражданства и запрет для лиц с гражданством страны-агрессора занимать указанные должности.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 марта по 31 июля своими указами лишил гражданства Украины пятерых взрослых и пятерых детей.

Тем временем правозащитные организации осудили Зеленского за лишение гражданства главы штаба теробороны Днепра Геннадия Корбана, у которого забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.

"Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.