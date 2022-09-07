Венгрия, которая угрожала заблокировать продление санкций ЕС против РФ, согласилась на время не делать этого, но планирует через полгода вынести свои условия на обсуждение.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.



"Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на шесть месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы в марте, когда будет проходить следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС – Ред.)", – рассказал он.



Ранее, по данным СМИ, Венгрия требовала исключить из "черного" списка трех российских олигархов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В противном случае она угрожала заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против РФ.



Венгрия также просила сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками РФ, находящимися сейчас под санкциями.

В целом, более 80% венгров не поддерживают санкции против РФ, закрытие въезда россиянам и поставки оружия Киеву.

Также Венгрия не планирует вводить какие-либо ограничения на выдачу виз россиянам.