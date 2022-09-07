В Венгрии выпустили школьный учебник по географии с антиукраинским содержанием. Официальный учебник, разработанный государственным центром OFI, является обязательной учебной книгой для венгерских школьников.

Об этом пишет "Европейская правда".

В учебнике венгерские авторы "лишили" Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

Также там говорится, что в Украине идет "гражданская война", к которой Россия скорее всего не причастна.

"На востоке страны значительная доля русских, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Русский и украинский очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров", – утверждают венгерские "географы".

Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

Ранее Венгрия объяснила отказ от участия в поставках западного оружия Украине беспокойством за венгров на Закарпатье.

Также Венгрия заблокировала принятие шестого пакета санкций Евросоюза против России.