40% французов считают, что поддержка Украины и санкции против России являются приоритетом, даже если это оказывает все более существенное влияние на уровень жизни французов. С марта эта часть уменьшилась на 6%.

Таковы данные социологического опроса компании Elabe, которые приводит BFM.

32% (-2% с марта) считают, что Франция должна продолжать поддерживать Украину и ввести санкции против России до тех пор, пока это не влияет на уровень жизни французов.

27% (+8% с марта) что повседневная жизнь и покупательная способность французов важнее.

Напомним, ранее стало известно, что 77% немцев поддерживают идею переговоров между Украиной и РФ с участием стран Запада.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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