Эстония намерена в ближайшие недели запретить въезд почти всем россиянам.

Об этом сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в комментарии агентству Reuters.

По его словам, Эстония собирается ввести запрет, опираясь на те пункты в законодательстве ЕС, где говорится о закрытии границ в случае угрозы национальной безопасности.

"Я бы очень приветствовал такие решения в ближайшие дни и недели, которыми мы, в полном соответствии с Шенгенским соглашением, запретили бы въезд на наши национальные территории людям с паспортами РФ, не делая разницы, в Эстонии или в других шенгенских странах выданы визы", - сказал он.

По словам Рейнсалу, некоторым россиянам визы все же давать будут: исключения сделают для оппозиционеров, дипломатов, а также для тех, у кого родственники живут в Евросоюзе.

Как писала "Страна", восточные государства Евросоюза потребовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России и ее граждан, а до тех пор угрожают самостоятельно сдерживать поток россиян через границу.

Между тем страны Евросоюза достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией вместо полного запрета на выдачу виз, согласовать который не удалось.