Министерство внутренних дел Австрии не подтверждает гибель украинки Натальи Вовк, которую в России обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной.

Ведомство не располагает информацией, что женщину нашли в отеле с ножевыми ранениями, о чем сегодня написала австрийская газета Exxpress, заявили в МВД страны в ответ на запрос российского издания "РИА Новости".

Отметим, что газета проиллюстрировала публикацию о "смерти Вовк" фотографией с убийства 2020 года в Москве.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Сам Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь. По его мнению, "все было брошено на то, чтобы убить ее".

22 августа в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что Наталья Вовк, которую РФ обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной, представлялась в Москве Юлией Зайко и показывала казахстанский паспорт.

Также "Страна" подробно разбиралась, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.