Убийца российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк в Москве представлялась Юлией Зайко и показывала казахстанский паспорт.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

По их данным, Наталья Вовк арендовала гараж в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, где прожила больше месяца. Со слов владельца гаража, женщина позвонила ему сразу после публикации объявления о сдаче гаража, почти в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. На тот момент женщина находилась в России уже неделю.

При встрече Вовк показала казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко, что говорит о неслучайности выбора фамилии, и объяснила, что гараж требуется ее дяде. Помещение ей нужно было на неделю, но оплату бывшая военнослужащая ВСУ внесла за месяц.

На видеозаписи гаража, опубликованной Следственным комитетом РФ, видны коробки и огнетушители. Как выяснилось, они остались от старых арендаторов. Хозяину показалось, что все было нетронуто, и машина вряд ли заезжала в гараж. Возможно, Наталья Вовк хранила там какие-то вещи, а может, решила не рисковать из-за пристального внимания владельца помещения.

Последний раз мужчина связывался с Натальей Вовк 19 августа. Тогда он спросил, что решила женщина: будет ли съезжать или продлевать аренду. Подозреваемся в убийстве журналистки Дарьи Дугиной сказала, что даст ответ завтра, как раз в день подрыва машины Дугиной. Но как оказалось позже, уже в это время украинка оставила пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива, не предупредив владельца.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

22 августа в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

"Страна" подробно разбиралась, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.