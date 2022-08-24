Папа Римский Франциск отреагировал на убийство Дарьи Дугиной
Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной (дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина), авто которой взорвали в Подмосковье в ночь на 21 августа.
Об этом пишет Reuters.
Папа Римский заявил, что Дарья стала "одной из невинных жертв, убитых из-за войны".
Итальянское агентство ANSA приводит слова Папы Римского о Дугиной: "Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну".
Также он сказал, что надеется, что "будут предприняты конкретные шаги для прекращения войны и предотвращения ядерной катастрофы в Запорожье".
Напомним, по версии ФСБ, Дугину взорвала украинка. Якобы взрывчатку заложила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Москву с 12-летней дочерью. Украина эти обвинения не признает.
Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.
Также сообщали, что ООН призвала расследовать убийство российской Дугиной.
Тем временем, в Украине уже полгода продолжается война. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.
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