Российское агентство "РИА Новости" утверждает, что взяло интервью у отца Натальи Вовк, которую ФСБ обвинило в убийстве Дарьи Дугиной. Оно публикует видео, на котором мужчина с закрытым лицом рассказывает, что за несколько дней до взрыва дочь звонила ему и утверждала, что из Литвы.

Также мужчина заявляет, что Вовк служила в рядах ВСУ, но не в "Азове".

Кроме того, он рассказывает, что Наталья ездила во Францию как беженка, потом вернулась в Польшу, а оттуда в Украину.

Где сейчас проживает "отец Натальи Вовк" и является ли им мужчина на видео - пока неизвестно.

Напомним, о смерти Дарьи Дугиной (дочери Александра Дугина) стало известно поздно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался в Подмосковье. Следствие считает, что она погибла из-за взрывного устройства в машине.

Вчера ФСБ обвинила Украину в организации убийства дочери Дугина. Там заявили, что о организатором выступили украинские спецслужбы, а непосредственная исполнительница - гражданка Украины, некая Наталья Вовк. Подробнее мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем, у Зеленского заявили, что Украина не имеет отношения к подрыву авто с дочкой Дугина.