Данилов считает, что убийство Дарьи Дугиной - дело российских спецслужб
Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной – это работа российских спецслужб, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина к этому преступлению не причастна.
"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб", – заявил чиновник в эфире телемарафона.
По мнению Данилова, Дугин и его дочь критиковали темпы ведения войны в Украине и могли за это поплатиться.
"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации - это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", – сказал секретарь СНБО.
Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.
Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.