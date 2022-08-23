Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной – это работа российских спецслужб, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина к этому преступлению не причастна.

"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб", – заявил чиновник в эфире телемарафона.

По мнению Данилова, Дугин и его дочь критиковали темпы ведения войны в Украине и могли за это поплатиться.

"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации - это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.