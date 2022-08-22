Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свое фото в Москве с идеологом российского "евразийства" Александром Дугиным, дочь которого погибла 21 августа.

В эфире программы Марка Фейгина он заявил, что находился там "как сотрудник украинского Главного управления разведки".

Речь идет о фото с пресс-конференции 2005 года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и его тогдашний заместитель Алексей Арестович.

На мероприятии обсуждались совместные действия украинских и российских антимайдановских сил (дело было после оранжевого Майдана). Корчинский тогда, как известно, был ярым антимайдановцем. Также как, судя по всему, и Арестович.

На пресс-конференции Арестович тогда заявлял, что Запад "не даст возможность украинцам сохранить свою культуру", а вместо этого приступит к реприватизации стратегически важных объектов ("заводы перейдут во власть Вашингтона и Брюсселя").

Напомним, сегодня, 22 августа, Александр Дугин впервые прокомментировал смерть своей дочери, в убийстве которой ФСБ обвинила украинскую гражданку. В своем заявлении Дугин присоединяется к версии ФСБ, что его дочь убил "нацистский украинский режим".

Ранее мы писали, что Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это могло стать результатом разборки различных политических группировок в России.