Александр Дугин впервые прокомментировал смерть своей дочери, в убийстве которой ФСБ обвинила украинскую гражданку.

Текст его заявления обнародовал "православный олигарх" Константин Малофеев, который говорит, что в день убийства расстался с Дугиной и еë отцом незадолго до взрыва и подтверждает, что Дугины в тот вечер почему-то поменялись машинами.

В своем заявлении Дугин присоединяется к версии ФСБ, что его дочь убил "нацистский украинский режим".

"Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!", - пишет Дугин.

Напомним, что Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это могло стать результатом разборки различных политических группировок в России.

А экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери Александра Дугина взяла на себя ранее неизвестная организация "Национальная республиканская армия" РФ.